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18 Mayıs 2018 19:55

Spor Toto Süper Lig: T.M. Akhisarspor: 2 - Osmanlıspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig: T.M. Akhisarspor: 2 - Osmanlıspor: 1 (Maç sonucu)

18 Mayıs 2018 19:55

haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Osmanlıspor’u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada sağ kanattan Muğdat’ın ceza sahası içerisine gönderdiği ara pasa hareketlenen Seleznyov’un altıpasın solundan müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ahmet son anda yatarak meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi.


77. dakikada Akhisarspor atağında Bilal’in pasıyla topla buluşan Soner’in rakip ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinden sert şutunda kaleci Ahmet son anda meşin yuvarlağı direğin üzerinden kornere çeldi.


84. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Muğdat’ın pasında topa sahip olan Soner’in ceza sahası içerisine girerek rakiplerinden tek tek sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Karcemarskas, meşin yuvarlağı kontrol etti.


90+3. dakikada Soner’in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Larsson’un yerden pasında altıpas içerisinde Muğdat’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Uygar Bebek xx, Oğuz Terzi xx


Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Dany xx, Orhan xx, Kadir xx, Soner xx, Bilal xx (Caner dk. 88 ? xx), Hasan Ali xxx (Mustafa dk. 67 xx), Muğdat xxx, Barbosa xx (Larsson dk. 71 xx), Seleznyov xx


Yedekler: Bora, Halil, Bia


Teknik Direktör: Okan Buruk


Osmanlıspor: Ahmet xx (Karcemarskas dk. 81 ?), Anıl xx, Maxsö xx, Numan xx, Lumanza xx, Ceyhun xx, Regattin xx, Ali Eren xx, Muhammed xx, Cikalleshi xx (Suat dk. 90 ?), Furkan xxx (Moreira dk. 89 ?)


Yedekler: Abdulkadir, Can Ahmet


Teknik Direktör: İrfan Buz


Goller: Hasan Ali (dk. 32), Muğdat (dk. 90+3) (T.M. Akhisarspor), Furkan (dk. 45) (Osmanlıspor)




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