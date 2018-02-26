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26 Şubat 2018 16:47

Spora hizmetlerinden dolayı Başkan Aktan’a teşekkür ettiler

Manisa 2.

Spora hizmetlerinden dolayı Başkan Aktan’a teşekkür ettiler

26 Şubat 2018 16:47

Amatör Kümede mücadele veren Salihli Yıldızgücü Spor’un Asbaşkanı İsmail Özay, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Korkmaz ve antrenörü Yusuf Sapmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan’ı ziyaret ederek şampiyonluk yarışında başarılar diledi ve Manisa ve Türk sporuna hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan yapılan ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Salihli Yıldızgücü yönetimine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri ziyaret ettiler ve şampiyonluk yolunda başarılar dilediler. Manisa, amatör takımlarımızın sıkıntılarını yakından bilen ve her türlü desteği veren Cengiz Ergün gibi bir başkana sahip. Bu da Manisa’da mücadele veren amatör takımlarımız için büyük bir şans. Alt yapıda yeni bir atılım içerisine giren bir kulübüz. Manisa’da ve ilçelerde mücadele veren amatör takımlarımızla sürekli iletişim halindeyiz ve bundan sonra da sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Ziyaretin sonunda Salihli Yıldızgücü Spor’un kurmayları, üzerinde başkan Mevlüt Aktan’ın isminin yazılı olduğu 45 numaralı Salihli Yıldızgücü Spor formasını hediye etti.




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