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10 Mayıs 2018 16:39

Sporun önemi ve sporcu sağlığı hakkında bilgilendiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ’Sporcu Sağlığı Eğitimi’ Projesi çerçevesinde, antrenörler ile sporculara yönelik gerçekleştirilen eğitim semineri Manisa’da da verildi.

Sporun önemi ve sporcu sağlığı hakkında bilgilendiler

10 Mayıs 2018 16:39


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından sporcu eğitim merkezlerinde sporcu, antrenör ve personele yönelik verilen eğitim semineri Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu Toplantı Salonunda yapıldı.


Verilen seminerde sigara, alkol, madde ve internet bağımlılığı ile mücadele, sporda ağız ve diş sağlığının önemi, sporcu beslenmesi, istismar ve sporda şiddet konularında konunun uzmanları tarafından eğitimler verildi.


Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Sağlık işleri Daire Başkanı Op. Dr. Adnan Hasanoğlu, Spor hekimi Uzmanı Tuğba Kocahan, Diş hekimi Osman Hamamcılar, Uzman Diyetisyen Ebru Arslanoğlu, Spor psikoloğu Ayşe Nur Aslan Erdem eşliğinde katılımcılara bilgiler verildi. Eğitimler sporcu sağlığının önemi ve yapılan sporun vücuda yararlarının anlatılmasının ardından soru-cevap kısmı ile sona erdi.




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