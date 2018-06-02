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02 Haziran 2018 10:01

STSO’dan Selendi’de her gün 110 kişilik iftar

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Selendi ilçesinde de her gün iftar veriliyor.

STSO’dan Selendi’de her gün 110 kişilik iftar

02 Haziran 2018 10:01

Zafer Mahallesi Pazar yeri mevkiinde kiralanan bir işyerinde verilen iftar yemeğine katılım yoğun olurken Ramazan boyunca her gün 110 kişilik iftar verildiği öğrenildi.


STSO tarafından Selendi ilçesinde kiralanan bir işyerinde her gün vatandaşlara iftar veriliyor. Her gün iftara kısa süre kala sıcak bir şekilde dağıtımı yapılan iftar yemekleri ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından dualar ile afiyetle yeniyor. Salihli Ticaret ve Sanayi Odasının Selendili Yönetim Kurulu üyesi ve ayrıca başkan yardımcısı da olan Yunus Kaya, Ramazan ayının sevgi, hoşgörü ve bereket ayı olduğunu belirterek, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğe bizleri davet eden, dayanışmayı ve paylaşmayı sağlayan, komşuluk vecibelerini en güzel şekilde öne çıkaran bir aydır. Fakirin, fukaranın, yetimlerin, öksüzlerin, yaşlıların, kimsesizlerin elinden tutulacağı bir aydır. Baştan başa manevi duygularımızı öne çıkaran bir aydır. Onun için biz de oda olarak Selendi’de 5 yıl önce başlattığımız iftar yemeğine bu yılda devam ediyoruz. Zafer Mahallesi Pazar yeri mevkiinde bir işyeri ile anlaşarak 30 gün boyunca günlük 4 çeşit yemek olmak üzere odamıza kayıtlı ve Selendili hayırseverlerin desteği ile iftar yemeklerini dağıtıyoruz, Onun için bizlere destek veren tüm hayırseverlere odamız adına teşekkür ediyorum" dedi.


İftar yemeğini katılan vatandaşlar ise, 5 yıldır ilçede her gün iftar veren Salihli Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederek iftarlarını huzur içinde açtıklarını belirtti.




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