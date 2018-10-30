Su abonelik işlemlerinde online randevu dönemi başlıyor

Vakit sıkıntısı olan vatandaşlar 1 Kasım'dan itibaren internet üzerinden randevu alarak, abonelik işlerini sıra beklemeden yapabilecekler.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara su aboneliği ile ilgili her türlü işlem kolaylığını sağlamak için AR-GE çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, abone işlemlerinde online randevu sistemini başlatıyor. Çoğunlukla çalışan ve vakit sıkıntısı yaşayan vatandaşların işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracak olan sistemle, sıra bekleme derdi de ortadan kalkıyor. 1 Kasım itibarı ile aboneler, www.manisasu.gov.tr adresindeki ‘Abonelik hizmetleri' başlığı altından giriş yaparak, kendilerine uygun olan saatlerde online randevularını oluşturabilecekler.