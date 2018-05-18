Su birikintilerini sona erdiren çalışma

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı ihtiyacı bulunan noktalarda gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşın altyapı eksikliklerinden kaynaklı olarak yaşadığı sıkıntılara son veriyor. Bu kapsamda MASKİ, Saruhanlı merkez mahallelerinden Cengiz Topel Mahallesi’nin de yağmursuyu derdine çare oldu. Mahalle Muhtarlığı’ndan gelen talep üzerine harekete geçen MASKİ ekipleri, Yıldız Sokak’a ilave yağmursuyu hattı döşeyerek yağmursuyu birikintilerinin günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin önüne geçti.

Cengiz Topel Mahalle Muhtarı Şaban Aktaş, “Mahallemizde yağmur yağdığı zaman vatandaşlarımız çok sıkıntı çekiyorlardı. MASKİ’ye ilgili dilekçemizi verdik, sağolsunlar altyapı ihtiyacımızı hemen giderdiler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun başta olmak üzere tüm yetkililere ve çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.