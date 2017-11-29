Su kanalındaki temizlik çalışmasıyla öğrenciler güvene alındı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan dere ve su kanallarında temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesinde bulunan Bülent Koşmaz Fen Lisesi Okul Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda okul yakınındaki su kanalında temizlik çalışmasını hayata geçirdi. Su kanalındaki tıkanıklık nedeni ile yağışlı havalarda oluşan sıkıntılar, MASKİ ekiplerince yürütülen temizlik çalışması ile son buldu. Ayrıca okul ve kanal arasına yapılan dolgu çalışması ile olası su taşkınları engellendi. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen temizlik çalışmasından dolayı memnun olduklarını belirten Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Okul Müdürü Cihat Gülseven, “Okulumuzun yakınında bulunan su kanalı öğrencilerimiz için tehdit oluşturuyordu. Bu durumu MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Yaşar Coşkun’a ilettik. Sağ olsun sorunumuz ile yakından ilgilenerek verdiği talimatlar doğrultusunda kısa zamanda ekipler çalışmalara başladı. Çalışmayı kısa sürede bitirerek su kanalını sağlıklı hale getirdiler. Öğrencilerimiz için tehdit oluşturan sorun ortadan kalkmış oldu. Bizim bu sorunumuz ile yakından ilgilenen Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a, Genel Müdür Yardımcımız Şehnaz Başaran’a, Daire Başkanımız Ulvi Kaynak’a ve emeği geçen tüm personele teşekkür ederim” dedi.