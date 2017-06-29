‘Su Matik’ler yolda

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşın su faturalarını öderken sıkıntı yaşamaması için yoğun mesai harcıyor. Türkiye’de bir ilk olan ‘MASKİ PRATİK’ uygulamasının ardından ‘Su Matik’ cihazları da 17 ilçeye yerleştirilmeye başlandı. Cihazlar, teknik altyapılarının hazırlanmasının ardından vatandaşın hizmetine sunulacak. Manisa merkezde MASKİ İş Kuleleri, Atatürk Kent Park, Magnesia Alışveriş Merkezi, Saruhan Otel Karşısı ve Hükümet Konağı’nın olduğu noktalara yeni cihazlar yerleştirildi. Tadilatta olan Yarhasanlar Hizmet Binası önüne de cihazların montajı yakın zamanda yapılacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşa işlem kolaylığı sağlayacak olan ‘Su Matik’ cihazlarını ilçelere de yerleştirmeye başladı. Belde belediyesinden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri için de ilerleyen dönemde ‘Su Matik’ cihazı için planlama yapılıyor.

Aboneler, MASKİ hizmet binalarına gelmeden ‘Su Matik’ cihazı ile su faturalarını ödeyebilecek ve ön ödemeli kartlı su sayaçlarına bakiye yükleme işlemlerini nakit veya kredi kartıyla yapabilecek.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, oluşturdukları sistemler ile Manisalıların rahat etmesini amaçladıklarını ifade ederek, “Tahsilat noktası sayısı ve çeşitliliği bakımından Türkiye’nin önde gelen Büyükşehir Belediyeleri arasında yer alıyoruz. Veznelerimiz, MASKİ Pratik, Su Matik ve Mobil Tahsilat Araçlarımız ile il geneline yayılan hizmetlerimiz var. Yakın zamanda yaptığımız yatırımlarla ödeme noktaları açısından 30 Büyükşehir Belediyesinin üzerinde olacağız. ‘Su Matik’ cihazlarımızın artık son hazırlıkları yapılıyor. Yeni cihazlarımızı hem Manisa merkeze hem de ilçelerimize kuruyoruz. Bu hizmetlerimize ekleyeceğimiz yeni ödeme noktaları ile ilgili çalışmalarımız da bulunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’den aldığımız güçle Manisalılara kaliteli hizmetleri ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.