Sudenur'un sınıfında hüzün ve gözyaşı

Manisa'da geçtiğimiz Cumartesi günü trenin altında kalarak hayatını kaybeden lise 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sudenur Öztürk'ün okulunda hüzün ve gözyaşı hakim. Sudenur'un sınıfındaki sıra arkadaşları tarafından çiçeklerle ve fotoğrafıyla donatılırken, gözyaşları sel oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 27 Ekim Cumartesi günü Barbaros Mahallesi'ndeki hemzemin geçidinde lise 11. sınıf öğrencisinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından, Sudenur Öztürk'ün okuduğu Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilk ders acı ve gözyaşı içinde başladı. İlk derse çiçeklerle gelen öğrenciler, çiçekleri hayatını kaybeden sınıf arkadaşlarının fotoğrafının da bulunduğu sırasına bıraktı. Çiçeklerin yanı sıra arkadaşları Sudenur'un en çok sevdiği çikolataları da sırasına bıraktı. Gözyaşı ve hüznün hakim olduğu sınıfta, zaman zaman öğrencilerle birlikte öğretmenler de ağladı. Sudenur'un sırasına konulan fotoğrafının altına yazılan “Seni unutmayacağız” yazısıyla arkadaşları Sudenur'a olan özlemlerini ortaya koydu.

"İleride veteriner ya da hostes olmayı isterdi"

Büyük bir hüznün hakim olduğu Sudenur'un sınıfında arkadaşları gözyaşlarıyla sınıf arkadaşları Sudenur'u anlattı. Sınıf arkadaşlarından Servet Geçici, "Ben onun geçen seneden beridir arkadaşıydım. Kendisi çok iyi biriydi. Her zaman ayakta dik duran iyi ve güçlü bir kızdı. Yardımsever biriydi. Her sabah günaydın diyerek sınıfa girerdi. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Dersleri için çok çaba gösteriyordu. Dersle ilgili öğretmenlerine çok soru soruyordu. Hatta 10 Kasım ile ilgili şiir okuyacaktı. İleride veteriner ya da hostes olmayı isterdi. Hayvanları çok severdi. Bu yüzden bahçeli bir eve taşındılar, köpek almıştı. Doğum gününde de bir arkadaşımız ona balık hediye etti” diye konuştu.

Olay

27 Ekim Cumartesi Günü Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki hemzemin geçidinden karşıya geçmek isteyen Sudenur Öztürk'e, İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetmişti.