Sulama alanlarında inceleme

Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, sulama sezonunun gelmesiyle birlikte hareketlenen Manisa’daki tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Yağışlı geçen haziran ayının ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Manisa’da da sulama sezonu açıldı. Bir yıl emek verdikleri tarlalardan daha çok verim alabilmek için çiftçiler gece gündüz çaba sarf ederken Bölge Müdürlüğü’de sulama projelerini mercek altına aldı. 23 bin 780 dekar üzüm bağını basınçlı borulu sistemle sulayacak Sarıgöl Sulaması Yenileme Projesi’ni yerinde inceleyen Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, yetkililerden inşası tamamlanan sistemin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. 83 kilometre boru döşenen ve 251 hidrant yapısı inşa edilen yeni hatta test çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Eker, ”Sisteme deneme amaçlı yer yer su vermeye başladık. Ancak bazı noktalarda basıncın beklenenden yüksek olması nedeniyle elektronik saatler bazı noktalarda sıkıntı yaşattı. Ancak sorunu tüm muhataplarıyla mercek altına aldık. En kısa süre içinde bu sorunu aşıp; üreticimizin su sıkıntısını gidermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Vana odasına da giden Eker, üzüm bağlarına verilecek suyun kalitesini inceledi. Tahlil edilmek üzere sudan numune aldırdı. Şantiyede hatların son durumu hakkında da bilgi alan Eker daha sonra Akhisar Gördes Sağ Sahil Sulaması inşaat alanına geçti. 97 bin 660 dekar araziye can suyu verecek projenin son durumunu yerinde gören Eker, "Toplulaştırma çalışmaları ve arazide hasat dönemi olması nedeniyle zaman zaman sahada çalışmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Sonbaharla birlikte inşaat hızımızı artırıp önümüzdeki sezondan itibaren kısım kısım sahaya su vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Eker, son olarak da tamamlandığında 50 bin 400 dekar araziyi modern sulamaya kavuşturacak Akhisar Gördes Sol Sahil Sulaması şantiyesini ziyaret etti. Yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi alan Eker imalat için tüm malzemenin şantiye alanında depolandığını vurgulayarak eylül ayından itibaren ekip sayısının artırılarak sahadaki çalışmaların hızlandırılmasını istedi.