Sulama kanalına girenlere cezai yaptırım

2011-2016 yılları arasında 40 kişinin hayatını kaybettiği boğulma vakalarının üzerine alınan kararla gölet ve sulama kanallarına girenlere Kabahatlar Kanununa göre cezai yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Manisa’da 2011-2016 yılları arasında sulama kanalı ve gölete serinlemek amacıyla giren 40 kişinin hayatını kaybetmesi ve boğulma olaylarının çoğalması üzerine Manisa Valiliği gölet ve sulama kanallarına girenlere Kabahatlar Kanununa göre cezai yaptırım uygulanacağını 2016 yılında yayımladığı kararla duyurmuştu. Valilikten yapılan açıklamada kararın yürürlükte olduğunun altı çizilerek vatandaşların daha duyarlı olmaları istendi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa genelinde 3 adet baraj göleti ve 20 bin 539 kilometresi yerleşim yerleri içinden geçen 19 sulama kanalı bulunduğunu belirterek, “Hizmete alındığı yıllarda yerleşim alanları dışında olan bu yapılar, zamanla imarsız ve çarpık şehirleşme sonucunda önemli bir bölümü yerleşim alanlarının içinde kalmıştır. İklimsel nedenlerle, yazları sıcak geçen ilimizde, özellikle çocuklar ve gençler tarafından tehlikeli olmasına rağmen baraj göllerine, nehirlere ve sulama amaçlı yapılan kanallara serinlemek amacıyla girilmektedir” dedi.

Kararın esasları

Alınan kararın Manisa sınırları içerisindeki sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerinde meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılacak çalışmaları kapsadığını kaydeden Vali Güvençer, kararın esaslarını şöyle açıkladı:

“İlimizin iklim özelliği gereği sıcak geçen yaz aylarında serinlemek amacıyla il sınırları içerisinden geçen sulama kanalları, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girmenin yasaklanmasına, İl sınırları içerisinden geçen sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine giren 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezasının uygulanmasına, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yerel Yönetimlerce; serinlemek amacıyla sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına, İdari yaptırım cezalarının Kolluk kuvvetleri, Belediye Zabıta Kuvvetleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına karar verilmiştir.”

Vali Güvençer kararlara uymayanlar hakkında ise uygulanacak yaptırımları şöyle açıkladı:

“Alınan kararlara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca Genel Esaslar başlığı altındaki 5.4 maddedeki görevlilerce idari işlem uygulanır.”