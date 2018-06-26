Sulama kanalında kaybolan Suriyeli çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Dün saat 17.00 sıralarında serinlemek için Saruhanlı’nın Develi Mahalllesi’ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren ve gözden kaybolarak kendisinden bir daha haber alınmayan Suriye uyruklu Abdu Elkalaf (12) için ekipler seferber oldu. Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden dalgıçların sevk edildiği bölgede yaklaşık 6 kilometrelik alan didik didik arandı. Yapılan çalışmalarda Abdu Elkalaf’a ait bir ize rastlanılmazken çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dünden beri devam eden çalışmalarda bölgedeki halktan da destek gelirken bugün de çalışmalara devam ediliyor. Suriyeli ailenin ise acılı bekleyişi sürüyor.