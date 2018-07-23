Sultaniye üzümünde sezon açıldı

Bugün itibariyle yaklaşık 90 tır yola çıkarken, Sultaniye üzümü yaklaşık 1 hafta içerisinde Avrupa ve Rusya’daki tüketicilerle buluşacak.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine has bir ürün olan Sultaniye çekirdeksiz üzümünde hasat başladı. Sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarına giren işçiler, salkımları özenle seçtikten sonra keserek sepetlere dolduruyor. Sepetlerdeki üzümler de daha sonra kamyonlara yüklenerek gerek iç pazara sürülmek için gerekse Avrupa ve Rusya pazarına ihraç edilmek için işletmelere gönderiliyor. Geçtiğimiz yıl kilosu 80 kuruştan satılan Sultaniye çekirdeksiz üzümü bu yıl doğal afetlerden dolayı rekolte düşünce fiyatlar 1 lira 80 kuruş ile 2 lira arası işletmelerde alıcı buldu.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Ülkemizin üzüm ambarı olan Alaşehir’de üzüm hasadı başladı. Çekirdeksiz Sultaniye üzüm dünya çapında bir numara. Bizim Alaşehir bölgesine has bir üzüm çeşidi. Artık bölgemizde son yıllarda büyük afetler oldu" dedi.

Üreticilere kalıntı bırakacak ilaç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunan Türk, "Bundan sonraki dönemlerde de üreticilerimize önemle belirtiyorum, ihraç ürünü olduğundan dolayı kalıntılara çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ürünümüz döndüğünde ne yazık ki bölgemizin tek üzüm kaynağı olan üründen yoksun kalacağız. Bizim için büyük bir kayıp olacağından dolayı çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta bunları insanlar yiyor" dedi.

Doğal afetler rekolteyi düşürdü fiyatları yükseltti

Erkenci türlerde hasatların bittiğini ve ihraç edildiklerini sözlerine ekleyen Türk "Bu sene ne yazık ki ayaz bir yandan dolu yağışı bir yandan rekoltede ve kaliteyi kötü anlamda etkiledi. Şu an erkenci üzüm çeşidi ihraç oldu. Erkenci üzümlerimiz 3 lira ile 4 lira arası fiyat buldu. İnşallah bu fiyatın sezon sonuna kadar düşmemesini temenni ediyoruz. Bu sene rekoltemiz gerçekten az. Bu bölgemizde gerçekten çok güzel bir kalite var. Bu kalite de 1,5 lira ile 2 lira arasında fiyat bulduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Bölgede Sultaniye üzüm yetişmesiyle birlikte işletmelerin açıldığını ve Gümrük Birliğinin kurulduğunu belirten Türk, "Dünyada böyle bir yaş üzüm üreten ülke yok. Özellikle yaş olayında Sultaniye her türlü derde deva olduğunu biliyoruz. Özellikle yaş olayı da bizim bölgemizde ve Sarıgöl’de mevcut. Bizim buranın özelliklerinden birisi de çok sayıda işletmemiz var. Gümrük Birliği de burada. bu da Sultaniye üzüm yetişmesinin getirdiği özelliklerden birisi" ifadelerini kullandı.

Alaşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda da ihracatçı firmanın yönetim kurulu başkanı Ali Uçak ise bu yıl üreticilerin fiyatlardan memnun olduğunu dile getirerek, "Üreticimiz şu an fiyatlardan memnun. İleriki günlerde ne olur bilmiyoruz. Son dönemlerde yaşanan afetlerden dolayı üreticilerimiz biraz mağdur. Devletimiz de inşallah o mağdur olan çiftçilerimize yardımcı olacaktır. Gerek borçlarında, gerek kredilerinde yardımcı olacaklarını söyledi. Üreticilerimiz devletimizden beklentileri var. Özellikle bu kredilerde, Tarım Kredi Kooperatiflerinin daha işlek olmaları yönünden beklentiler var. Faizler konusunda da desteklenmeye ihtiyaçları var. Devletimizin bu konuda elinden geleni yapacağından şüphemiz yok" dedi.

"90 tır gümrükten çıkış yapacak"

Geçtiğimiz yıl 254 bin yaş üzüm ihracatı yapıldığını belirten Uçak, "Geçen yıl 254 bin ton yaş üzüm ihracatı vardı. Bugün tarih itibariyle çıkış izni verildi. Bugün tahminen 90 tıra yakın gümrükten çıkış olacağı bilgisini aldık. Bunun yüzde 60-70’i Rusya’dır geri kalan yüzde 30-40 kısmı da Avrupa ülkelerine çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"Sultaniye çekirdeksiz üzüm dünya çapında bir marka"

Sultaniye çekirdeksiz üzümün dünya çapında bir marka olduğunu ifade eden Uçak, "Sultaniye çekirdeksiz üzüm dünya çapında bir marka. Alaşehir bölgemizde özellikle Sultaniye çekirdeksiz üzümde bir dünya markası. Tabii ki her sofrada herkesin görmek istediği bir ürün. Dolayısıyla Avrupa’da, Rusya’da hem de başka ülkelerinde Sultaniye çekirdeksiz çok istenen bir ürün. Bir sıkıntı olmazsa 1 hafta içerisinde hem Avrupa’da hem de Rusya’da bütün pazarlarda Sultaniye üzümümüz olacak. Bazı ülkelere 3 ya da 4 günde gidiyor. Bazı ülkelere de 8 ya da 9 günde gidiyor. Ortalaması 1 hafta. 1 hafta sonra dünyanın her yerinde Sultaniye üzümümüz pazarlarda olacak" diye konuştu.

Üzüm işletmelerinde özenle paketlenen üzümler daha sonra tırlara yüklenerek 1 hafta içerisinde Avrupa ve Rusya’daki pazarlarda yerlerini alacak.