Sümerpark Manisa’ya nefes aldıracak

Spor sahalarından, kafeteryaya kadar birçok detayı içerisinde barındıran modern bir sosyal alana dönüştü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, son rötuşları yapılan Sümerpark’ın Manisa’ya çok yakışacağını ve Manisalılara nefes aldıracağını söyledi.

İl genelinde önemli projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin atıl durumda bulunan Sümerbank arazisinde yapımına başladığı ‘Sümerpark Rekreasyon Alanı’ Projesinde son rötuşlar yapılıyor. Futbol basketbol, voleybol, pentatlon sahası, fitness salonu ve tenis kort gibi spor alanlarından sosyal alanlara ve hamam, buhar odası, masaj salonu ve sauna donatılarıyla Sümerpark, Manisalıların uğrak noktasına haline gelecek. Son rötuşların yapıldığı dev proje Manisalılara nefes aldıracak. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaları hayata geçirdiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebilecekleri sosyal alanları şehrimize kazandırmaya il genelinde devam ediyoruz. Bu kapsamda başlattığımız Sümerpark Rekreasyon Alanı Projesinde de son rötuşlar gerçekleştiriliyor. Atatürk Kent Parkı, Turgutlu Irlamaz, Salihli Gümüşçayı Masal Ormanı ve Sümerpark Rekreasyon Alanı gibi vatandaşlarımızın nefes alabileceği projeleri Manisa’ya kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.