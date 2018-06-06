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06 Haziran 2018 16:49

Sünnetçiler’in üstyapısında sona yaklaşıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Akhisar’ın Sünnetçiler Mahallesi’nde 15 kilometrelik altyapı işini tamamlamasının ardından 28 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışmasında sona yaklaştı.

Sünnetçiler’in üstyapısında sona yaklaşıldı

06 Haziran 2018 16:49


MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında mahallelerin alt ve üstyapılarını sağlıklı hale getiriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Akhisar’ın Sünnetçiler Mahallesi’ne 10 kilometre kanalizasyon, 5 kilometre de içme suyu hattı döşendi. Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmasına da başlayan ekipler, 28 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışmasında sona yaklaştı.


Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki tüm yerleşim yerlerine sağlıklı ve yeterli içme suyu temini amacıyla yoğun sondaj programını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Selendi ilçesindeki Mıdıklı Mahallesi’nin bağlısı olan Kavakalanı’nda da yeni bir sondaj çalışması başlattı. Mevcut sondaj kuyusundaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle başlatılan çalışmada 200 metre uzunluğundaki kuyu delgisi hızla devam ediyor. İnşaat işlerinin bitirilmesine müteakip, deneme pompası takılarak suyun verimi tespit edilecek.




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