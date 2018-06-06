Sünnetçiler’in üstyapısında sona yaklaşıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında mahallelerin alt ve üstyapılarını sağlıklı hale getiriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Akhisar’ın Sünnetçiler Mahallesi’ne 10 kilometre kanalizasyon, 5 kilometre de içme suyu hattı döşendi. Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmasına da başlayan ekipler, 28 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışmasında sona yaklaştı.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki tüm yerleşim yerlerine sağlıklı ve yeterli içme suyu temini amacıyla yoğun sondaj programını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Selendi ilçesindeki Mıdıklı Mahallesi’nin bağlısı olan Kavakalanı’nda da yeni bir sondaj çalışması başlattı. Mevcut sondaj kuyusundaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle başlatılan çalışmada 200 metre uzunluğundaki kuyu delgisi hızla devam ediyor. İnşaat işlerinin bitirilmesine müteakip, deneme pompası takılarak suyun verimi tespit edilecek.