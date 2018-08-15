Sünnetinde takılan 1 doları destek için bozdurdu

6 yaşındaki Veli Savran da sünnet düğününde kendisine takılan 1 doları Türk lirasına destek için bozdurdu.

AK Parti Manisa İl Başkanlığının öncülüğünde Şehzadeler ilçesindeki döviz bürosuna gelen vatandaşlar, dolarlarını Türk lirasına çevirdi. Vatandaşlar, döviz bürosu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kampanyaya bir destek de 6 yaşındaki Veli Savran’dan geldi. Minik Savran, sünnet düğününde kendisine takılan 1 doları, Türk lirasına çevirdi. Savran’ın bu hareketi büyükleri tarafından da takdirle karşılandı. Minik Savran, “Vatanımı, milletimi seviyorum ondan bozduruyorum” dedi.

“Doları birer kağıt parçası haline getireceğiz”

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de döviz bozdurduktan sonra açıklama yaptı. Mersinli, “Cumhurbaşkanımız çağrı yapıyor. Artık dünya değişiyor. Globalleşen dünyada biz de artık Türk parasının ticarette yerini almasını istiyoruz. Türk parasının diğer ülkelerle yaptığımız ticaret esnasında karşılıklı olarak milli paraların kullanılmasından yana tavır alıyoruz. İnşallah yakın zamanda Rusya ile Çin ile dünya ticaret hukukuna da uygun olarak bu paralarımızı kullanacağız. Doları birer kağıt parçası haline getireceğiz gibi görünüyor. Cumhurbaşkanımız çağrısını yaptıktan sonra bütün milletimiz hassasiyet gösterdi. Bugün örnek olsun diye bir kampanya başlattık ama sanayici, esnaf vatandaşlarımız uzun süredir dolar ve euroyu bozduruyorlardı. Cumhurbaşkanımız çağrıyı yenileyince bugün de örnek olsun istedik. Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hassasiyeti ve öngörüleri çok fazla. MİT krizinden sonra, 17/25 Aralık’tan sonra bu FETÖ ile çağrılarına bir kısım insanlar kulak tıkadı. 15 Temmuz başımıza geldi ve artık milletimiz uyandı. Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan hiçbir şeye kulak tıkamıyor ve aynı anda uygulamaya geçiyor. Biz artık milli ve yerli bir devletiz. Tavrımız her zaman bu şekilde olacak. Amerika bize nasıl bir rahibi bahane ederek haksız yere ambargo cesaretini gösterdiyse, bizde aynı şekilde misliyle karşılık verdik. Bu böyle devam edecek” diye konuştu.