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16 Eylül 2017 20:47

Süper Lig

Süper Lig’in 5.

Süper Lig

16 Eylül 2017 20:47

haftasında, Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında Kardemir Karabükspor’u ağırlıyor. Karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Torje’nin ara pasında Akhisar Belediyespor savunmasının arkasına hareketlenen Grozav’ın ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1


27. dakikada Olcan’ın sol kanattan kullandığı korner atışında, ön direkte Mustafa’nın kafayla aşırttığı topa arka direkte Henrique’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1



Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Bozbey xx, Osman Gökhan Bilir xx


Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Serginho xx, Caner xx, Ömer xx, Sissoko xx, Mustafa xx, Soner xx, Olcan xx, Larsson xx, Henrique xxx


Yedekler: Fatih, Eray, Aykut, Helder Barbosa, Muğdat, Hora, Onur, Orhan,Marvin Emnes, Kadir


Teknik Direktör: Okan Buruk


Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Kerim xx, Nounkeu xx, Gaman xx, Papp xx, Poko xx, Ceyhun xx, Tanase xx, Torje xx, Grozav xxx, Seleznyov xx


Yedekler: Çağlar Şahin, Tayyip Talha, Osman, Yatabare, Traore, Barış, İlhan, Hakan, İshak, Bliznichenko


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Grozav (dk. 6) (Kardemir Karabükspor), Henrique (dk. 27) (Teleset Mobilya Akhisarspor)


Sarı kartlar: Ceyhun (Kardemir Karabükspor), Ömer (Teleset Mobilya Akhisarspor)




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