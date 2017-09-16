haftasında, Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında Kardemir Karabükspor’u ağırlıyor. Karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Torje’nin ara pasında Akhisar Belediyespor savunmasının arkasına hareketlenen Grozav’ın ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
27. dakikada Olcan’ın sol kanattan kullandığı korner atışında, ön direkte Mustafa’nın kafayla aşırttığı topa arka direkte Henrique’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Bozbey xx, Osman Gökhan Bilir xx
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Serginho xx, Caner xx, Ömer xx, Sissoko xx, Mustafa xx, Soner xx, Olcan xx, Larsson xx, Henrique xxx
Yedekler: Fatih, Eray, Aykut, Helder Barbosa, Muğdat, Hora, Onur, Orhan,Marvin Emnes, Kadir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Kerim xx, Nounkeu xx, Gaman xx, Papp xx, Poko xx, Ceyhun xx, Tanase xx, Torje xx, Grozav xxx, Seleznyov xx
Yedekler: Çağlar Şahin, Tayyip Talha, Osman, Yatabare, Traore, Barış, İlhan, Hakan, İshak, Bliznichenko
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Grozav (dk. 6) (Kardemir Karabükspor), Henrique (dk. 27) (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kartlar: Ceyhun (Kardemir Karabükspor), Ömer (Teleset Mobilya Akhisarspor)