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16 Eylül 2017 21:56

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16 Eylül 2017 21:56

haftasında, Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında ağırladığı Kardemir Karabükspor’u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Soner’in pasıyla topla buluşan Larsson’un ceza sahası çizgisi üzerinde yerden zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rybka’da kaldı.


56. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Larsson’un, savunmada Poko tarafından yere düşürülmesi sonrası hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi.


57. dakikada penaltı atışını kullanan Soner, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1


69. dakikada Olcan’ın sağ kanatta ceza sahası çizgisinin yaklaşık 2 metre yanından kullandığı serbest vuruşta, kavisli giden top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.


80. dakikada Henrique’nin pasıyla topla buluşan Olcan’ın ceza sahası yayının hemen önünden sert şutunda top direğin yanından dışarıya gitti.


86. dakikada Karabükspor atağında Tanase’nin ceza yayının yaklaşık 4 metre gerisinden sert şutunda, kaleci Lukac soluna giden topu son anda yumruklayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.


87. dakikada Bliznichenko’nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen Nounkeu’nun kafa vuruşunda kaleci Lukac yine son anda topu tek eliyle kornere çeldi.



Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Bozbey xx, Osman Gökhan Bilir xx


Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xxx, Lopes xx, Serginho xx, Caner xx, Ömer xx, Sissoko xx, Mustafa xx, Soner xx (Aykut dk. 88 ?), Olcan xx, Larsson xx (Helder Barbosa dk. 77 xx), Henrique xxx (Hora dk. 81 xx)


Yedekler: Fatih, Eray, Muğdat, Onur, Orhan, Marvin Emnes, Kadir


Teknik Direktör: Okan Buruk


Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Kerim x (Yatabare dk. 63 x), Nounkeu xx, Gaman x, Papp x, Poko x, Ceyhun xx, Tanase xx, Torje x (Bliznichenko dk. 71 x), Grozav xxx, Seleznyov x (İlhan dk. 79 x)


Yedekler: Çağlar Şahin, Tayyip Talha, Osman, Traore, Barış, Hakan, İshak


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Grozav (dk. 6) (Kardemir Karabükspor), Henrique (dk. 27), Soner (dk. 57 pen. ) (Teleset Mobilya Akhisarspor)


Sarı kartlar: Ceyhun, Nounkeu (Kardemir Karabükspor), Ömer, Soner (Teleset Mobilya Akhisarspor)




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