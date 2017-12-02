Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 14:50

Süper Lig: T.M. Akhisarspor: 0 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig: T.M. Akhisarspor: 0 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

02 Aralık 2017 14:50

haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.




Maçtan dakikalar (İlk yarı)


31.dakikada rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kullanan Aytaç’ın ceza sahası içerisine ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Mina’nın kafa vuruşunda, kaleci Lukac son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.


37. dakikada Olcan’ın uzaktan sert şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.



Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Mustafa Emre Eyisoy xx


Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Mustafa xx, Caner xx, Kadir xx, Sissoko xx, Soner xx, Olcan xx, Emnes xx, Larsson xx (Barbosa dk. 41 xx), Hora xx


Yedekler: Fatih, Alperen, Eray, Aykut, Muğdat, Onur, Henrique, Orhan, Bora


Teknik Direktör: Okan Buruk


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Mina xx, Sadık xx, Cissokho xx, Azubuike xx, Murat Yıldırım xx, Aytaç xx, Pereira xx, Adem xx, Boutaib xx


Yedekler: Farnolle, Barazite, Eren, Turgut Doğan, Sincere, Murat Akça, Rahman, Dia, Dening, Diallo


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kartlar: Cissokho, Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç