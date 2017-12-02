Süper Lig: T.M. Akhisarspor: 0 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
31.dakikada rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kullanan Aytaç’ın ceza sahası içerisine ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Mina’nın kafa vuruşunda, kaleci Lukac son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
37. dakikada Olcan’ın uzaktan sert şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Mustafa Emre Eyisoy xx
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Mustafa xx, Caner xx, Kadir xx, Sissoko xx, Soner xx, Olcan xx, Emnes xx, Larsson xx (Barbosa dk. 41 xx), Hora xx
Yedekler: Fatih, Alperen, Eray, Aykut, Muğdat, Onur, Henrique, Orhan, Bora
Teknik Direktör: Okan Buruk
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Mina xx, Sadık xx, Cissokho xx, Azubuike xx, Murat Yıldırım xx, Aytaç xx, Pereira xx, Adem xx, Boutaib xx
Yedekler: Farnolle, Barazite, Eren, Turgut Doğan, Sincere, Murat Akça, Rahman, Dia, Dening, Diallo
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Cissokho, Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)