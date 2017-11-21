Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali için hazırlıklar tamam

22-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde 12 ülke tarafından çekilen 25 belgeselle iklim değişikliklerinin dünyaya etkisi ve küresel sorunlar gündeme getirilecek.

Türkiye’de bu yıl 10’uncusu, Manisa’da ise 2’ncisi gerçekleştirilecek olan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binasındaki Eğitim Araçları Salonundaki hazırlıklar tamamlandı. Türkiye’de 10 ilde aynı anda başlayacak olan festivalin Manisa organizasyonunu üstlenen MAGİDER ile Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği, Eğitim Araçları Salonunda festival hakkında bilgilendirmede bulundu.

Festivalle ilgili olarak açıklamalarda bulunan MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, “Ülkemizde 10 ilde eş zamanlı yapılacak olan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali bu sene yine Manisa’da gerçekleştireceğiz. 22-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek film festivalimiz 25 film formatında belgeselden oluşacaktır. Bu festival tüm dünyada National Geographic tarafından yapılıyor ve ülkemizde de 10 ilde ilk defa izlenecek olması farkındalık açısından önemli bir festival. Tüm halkımızı Manisa Çölyak ve aynı zamanda MAGİDER olarak festivale davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın da buraya gelerek çevre döngüsünün nasıl işlediğiyle ilgili fikir sahibi olması bizler için de, ülkemiz için de, dünyamız için de çok önemli. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Festivalin bir diğer ortağı olan Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan da şunları söyledi:

“Sürdürebilir Yaşam Film Festivalinin Manisa’da 2’nci, Türkiye’de 10’uncu etkinliği gerçekleştirilecek. MAGİDER ve Çölyak Derneği olarak birlikte organizasyon sağladığımız bu festivalde 12 ülke yapımı olan 25 belgeselin iklim değişikliği ve dünya ve küresel sorunların dile getirildiği bir festival olacak. Tüm Manisa halkı, tüm çevreciler ve tüm dünyayı düşünen arkadaşlarımız davetlidir.”

Organizasyona gönüllü destek veren Manisa Celal Bayar Üniversite öğrencileri de festivale hem üniversitedeki arkadaşlarını hem de Manisalıları beklediklerini dile getirdi.

Festivalin Manisa organizasyonunda Burcu Öztürk, Çiçek Taşyurt, Duygu Eren, Fatma Şahinol, Halim Şivecan, Şener Kul, Tuğçe Ayrancı yer alırken, festival MAT ve TEMA tarafından da destekleniyor. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 22 Kasım Çarşamba günü saat 15.15’de "Çözümlerin Hikayesi" adlı belgeselle başlayacak ve festivalin galası da saat 20.00’de verilecek kokteylle gerçekleştirilecek.