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26 Haziran 2018 17:04

Suriyeli ailenin acı bekleyişi sürüyor

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Develi Mahallesi’nde serinlemek için girdiği sulama kanalından çıkamayan Suriye uyruklu Eşşammar ailesinin 6 çocuğundan biri olan Abdul Kadir Eşşammar (12) için dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Suriyeli ailenin acı bekleyişi sürüyor

26 Haziran 2018 17:04

Minik çocuğun 4 abisinin ise çaresiz bekleyişi sürüyor.


Sulama kanalında kaybolan Suriyeli çocuğun anne ve babasının Ramazan Bayramı nedeniyle 1 çocuğuyla birlikte Suriye’ye gittiği ve Abdul Kadir Eşşammar ile birlikte 5 çocuğunu da Develi’de bıraktıkları öğrenildi. Abdul Kadir Eşşammar’ın ağabeyleri ise kardeşlerinin bulunmasını çaresizlikle bekliyor.


Abdul Kadir’in abisi İbrahim Eşşammar dün öğle vakti saat 15.00 sıralarında çalıştıkları tarladan geldikten sonra yemek yiyerek uyuduklarını ve kalktıklarında kardeşlerinin yanlarında olmadığını söyledi. 3-4 saat boyunca her yerde kardeşlerini aradıklarını anlatan İbrahim Eşşammar kendileri uyurken kardeşlerinin sulama kanalına giderek yüzen çocukları izlediğini öğrendiklerini söyledi. İbrahim Eşşammar öğrendikleri bilgi üzerine kanal kenarına gittiklerini ve kardeşine ait kıyafetleri kanal kenarında bulduktan sonra durumu jandarmaya bildirdiklerini kaydetti.


Abi İbrahim Eşşammar dünden beri kendileriyle birlikte hiç uyumadan arama kurtarma çalışmalarına katılan jandarma, AFAD ve İzmir Emniyet Müdürlüğü dalgıçlarına teşekkür etti.




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