Sürücüler levhalarla yılkı atlarına karşı uyarılacak

İl genelinde vatandaşların güven içerisinde seyahat edebilmeleri için faaliyetler yürüten Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, doğal yaşamın dengesinin korunması amacıyla da titizlikle çalışıyor. Bu kapsamda Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı ile özdeşleşen Yılkı Atlarının korunması amacıyla da trafik levhaları monte edildi. Çalışma hakkında bilgi veren Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Serdar Akçam, “Yaptığımız bu çalışmanın bir örneği Norveç’te var. Türkiye’de bu uygulamayı yapan ilk belediyeyiz. Doğal hayatın korunması ve devamlılığın sağlanması amacıyla tedbir amaçlı yapılan bu çalışmanın, yılkı atlarının da farkındalığını arttıracağını düşünüyoruz. Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak, ulaşımın ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.