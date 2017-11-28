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28 Kasım 2017 17:16

Sürücüler levhalarla yılkı atlarına karşı uyarılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı Milli Parkı ile özdeşleşen yılkı atlarının doğal ortamlarının korunması ve güzergah üzerinde oluşabilecek kazalar sonucu hem vatandaşların can ve mal güvenliklerinin, hem de yılkı atlarının can güvenliğinin sağlanması Spil Dağı’nın muhtelif noktalarına ‘Yılkı Atı Çıkabilir’ levhalarını yerleştirdi.

Sürücüler levhalarla yılkı atlarına karşı uyarılacak

28 Kasım 2017 17:16


İl genelinde vatandaşların güven içerisinde seyahat edebilmeleri için faaliyetler yürüten Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, doğal yaşamın dengesinin korunması amacıyla da titizlikle çalışıyor. Bu kapsamda Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı ile özdeşleşen Yılkı Atlarının korunması amacıyla da trafik levhaları monte edildi. Çalışma hakkında bilgi veren Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Serdar Akçam, “Yaptığımız bu çalışmanın bir örneği Norveç’te var. Türkiye’de bu uygulamayı yapan ilk belediyeyiz. Doğal hayatın korunması ve devamlılığın sağlanması amacıyla tedbir amaçlı yapılan bu çalışmanın, yılkı atlarının da farkındalığını arttıracağını düşünüyoruz. Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak, ulaşımın ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.




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