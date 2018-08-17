Sürücülerin bayram şekeri Jandarmadan

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte Jandarma ve Polis ekipleri de denetimlerini arttırdı. İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Kavşağı civarında bulunan kontrol noktasında, yolun her iki kısmında da denetim yapan Jandarma ve Polis ekipleri, durdurdukları sürücülerin yaklaşan kurban bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu. Ekipler, sürücülere bayramda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, emniyet kemeri takarak trafik kurallarına uyan vatandaşlara da teşekkür etti.

Trafiğin yoğun olduğu Kurban Bayramı dolayısıyla yaralamalı veya ölümlü kazaların yaşanmaması için sürücüleri yasal hız limitlerine uymaları ve yolculuk esnasında mutlaka emniyet kemeri takılması konusunda sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, aynı zamanda Kula İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan Mobil Karakol aracında da GBT sorgulaması yaptı. Yapılan yol kontrollerinde 275 araç kontrol edilirken, 950 vatandaşın da Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı. Denetimler boyunca, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından drone aracı ile havadan kontrol de sağlandı.

Ekiplerin bayram şekeri ikramına karşılık, bazı sürücülerin ise yanlarında bulunan yiyecek ve içeceklerden ekiplere ikram etmesi de güzel görüntülere sahne oldu.