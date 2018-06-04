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04 Haziran 2018 16:42

Sürücülerin iftarlıkları +1 Kafe öğrencilerinden

TURBEM +1 Kafe öğrencileri iftar saatinde yolda olan sürücülere hazırladıkları iftarlık kumanyalar dağıttı.

Sürücülerin iftarlıkları +1 Kafe öğrencilerinden

04 Haziran 2018 16:42


Turgutlu’da engelli öğrencilerin gönüllü olarak çalıştığı +1 Kafe çalışanları Ramazan Ayı’nda bir etkinliğe daha imza attılar. Çalışanlar kendi elleriyle hazırladıkları iftarlık kumanyaları Ergenekon Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere ikram ederek iftar yapmalarını sağladı. Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, “Geçen yıl TURBEM’li genç arkadaşlarımızın hazırladığı kumanyaları yine böyle bir etkinlikte iftar saatinde yolda olan sürücülere ikram etmiştik. Bu yılda +1 Kafe’de çalışan engelli kardeşlerimiz kumanyaları hazırladı. Bizler de TURBEM olarak sürücülerimize ikram ettik. Ramazan ayı boyunca bu tür faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz. Önemli olan yardımlaşma şuurunu oluşturmak ve insanların birbirlerine bir karşılık beklemeden de yardım edebileceğini göstermek. Bu çalışmamızdan yararlanan sürücüler ve vatandaşlar bizlere sadece, ’Allah razı olsun’ dese yeter" dedi.




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