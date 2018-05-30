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30 Mayıs 2018 09:42

Süs havuzları bakıma alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Kumludere Caddesi ve Ulupark içerisindeki süs havuzlarında tadilat çalışması başlattı.

Süs havuzları bakıma alındı

30 Mayıs 2018 09:42

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma kapsamında süs havuzlarının arızalı olan elektrik aksamları yenilenerek değiştiriliyor, alçı kaplama ve seramik montajının tamamlanmasıyla, Manisalılara görsel şölen sunacak şekilde Ramazan Bayramı’na hazırlanıyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle görev, yetki ve sorumluluk alanına dahil olan Cumhuriyet Meydanı, Kumludere Caddesi ve Ulupark içerisinde bulunan süs havuzlarını, eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak için çalışmalarına start verdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, aydınlatma lambaları kırılan, koruma duvarları tahrip edilen süs havuzlarını Manisalıların hizmetine sunmak için kolları sıvadı. Çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatı doğrultusunda, Manisalılara gündüz ve akşam saatlerinde görsel bir şölen sunan süs havuzlarının yeniden aktif hale gelmesi için çalışmalarımızı başlattık. İlçe belediyesinin görev yetki ve sorumluluğu süresince, dikkatli bir şekilde bakımı gerçekleştirilmeyen havuzların önemli eksiklikleri vardı. Bu eksiklikleri gidermek ve vatandaşlarımızın yürüyüş yapmak, dinlenmek, dışarıda vakit geçirmek istediklerinde onlara bir güzellik sunmak amacıyla bu çalışmayı hayata geçiriyoruz. Ramazan Bayramı’na kadar mevcut noktalardaki çalışmaları tamamlayıp, Manisalıların kullanımına sunacağız” diye konuştu.




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