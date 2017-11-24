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24 Kasım 2017 11:45

Suyu yetersiz gelen Sarıaliler’e yeni sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Sarıaliler Mahallesi’nde içme suyu sondaj çalışmasını tamamlayarak su analizi için numune alımını gerçekleştirdi.

Suyu yetersiz gelen Sarıaliler’e yeni sondaj

24 Kasım 2017 11:45


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki içme suyu ve diğer altyapı sorunlarına çözümler bulmaya devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Sarıaliler Mahallesi’nde yaşanan su sıkıntısını da çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığı sondaj çalışmalarını tamamladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda yeni kuyudan elde edilen suyun verimi saniyede 2 litre olarak ölçüldü. Alınan su numuneleri İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda analiz edilmek üzere gönderildi. Analiz sonuçlarına göre suyun mahallenin içme suyu deposuna bağlantısı yapılacak. Sondaj çalışması biten mahalleye ziyarette bulunan MASKİ İlçe Şefi Ali Türker Kesici, sondajdan çıkan sudan alınan numune işlemleri sırasında hazır bulundu.


Sarıaliler Mahalle Muhtarı Berat Dinç, “Mahallemizdeki sondajımız artık yetersiz gelmeye başlamıştı. Aynı zamanda suyun verimi de düşüktü. Başka mahallenin sondajından takviye su alıyorduk. Bu yüzden MASKİ’den sondaj talebinde bulunduk. Sondajımız tamamlandı. 2 litrelik güzel bir suyumuz çıktı. Sudan alınan numune sonuçlarımızı bekliyoruz. Çalışmalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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