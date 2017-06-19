Tabip Odasından kışlada zehirlenme açıklaması

Hasan Semih Bilgin, "Kuvvetle muhtemel doğu ve batı kışladaki zehirlenmelerde etken salmonella bakterisidir" dedi.

Manisa Tabip Odası Başkanlığı, geçtiğimiz hafta sonu 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında meydana gelen zehirlenme şüphesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan Hasan Semih Bilgin, zehirlenmelerde salmonella bakterisinin kuvvetle muhtemel etken olabileceğini, ancak kesin sonuçların ilerleyen günlerde belli olacağını söyledi. Bilgin, "Kuvvetle muhtemel geçtiğimiz hafta sonu doğu ve batı kışlalarda meydana gelen zehirlenmelerde etken yine salmonella bakterisidir. Tahlil sonuçları kısa sürede çıkar. Elbette kesin sonuçları o zaman göreceğiz. Toplu yaşam alanlarından olan kışla ve birlikler bulaşıcı ve salgın hastalıklar için riskli yerlerdir. Bu konuda hijyen, gıda kontrolü ve çalışanların aralıklı muayeneleri büyük önem taşımaktadır. Bu bir halk sağlığı faaliyetidir ve yakın bir geçmişe kadar bu süreçler daha çok birliklerin kendi içerisindeki mekanizmalar tarafından gerçekleştirilmekte, kontrol ve denetim mekanizmaları ile sürdürülmekte idi. Bugün ortaya çıkan tablo bu mekanizmalarda bir aksaklığı ya da ihmali ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Manisa’daki askeri birliklerde kısa süre içinde 4 defa aynı vakanın yaşanmasında bir dizi faktörün bu sürece etken olabileceğini sözlerine ekleyen Başkan Bilgin, "Öncelikle askeri birliklerde karavana yemeğinin özel şirketler tarafından yapılıyor olması bile başlı başına bir gıda güvenliği sorunudur. Diğer yandan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra askeri birliklerdeki sağlık hizmetlerinin sağlık bakanlığına devredilmesi ve askeri hastanelerin kapatılması kararının gerekçeleri kamuoyu tarafından anlaşılamamış ve bu konuda yeri zor dolacak bir boşluk oluşturulmuştur. Diğer bakanlık ve kurumlardan farklı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık sistemi ve kurumları tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bu hangi gerekçeyle yapılmıştır anlaşılmamıştır. Bu bağlamda askeri birliklerde halk sağlığı hizmetleri hangi kurum tarafından ve nasıl verilmektedir. Gıda güvenliği nasıl takip edilmekte ve hangi kurum vermektedir? Bu olayların yaşandığı birlikler de gıda kontrolleri ve personelin gıda hijyeni eğitimleri yapılmış mıdır? Bu soruların yanıtları verilmelidir" diye konuştu.

Askeri sağlık hizmetlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine devredilmesi gerektiğini savunan Bilgin, "Yaşanan bu üzücü olay sonrasında Manisa Tabip Odası olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, toplumların sağlıklı olması ancak iyi bir koruyucu sağlık hizmetleri sistemi ile mümkündür. Askeri Birlik ve Kışlalarda ki halk sağlığı hizmetlerinde doğan bu boşluk en kısa sürede giderilmeli, askeri sağlık hizmetlerinde yılların birikimine sahip olan ve sağlık bakanlığına devredilen sağlık birimleri Türk Silahlı Kuvvetlerine devredilmelidir" ifadelerini kullandı.