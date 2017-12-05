Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 11:17

Tahir Ün Caddesinde aydınlatma çalışması

İl genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla kente değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sihirli dokunuşuyla Akhisar Tahir Ün Caddesi’ni baştan aşağı yeniledi.

Tahir Ün Caddesinde aydınlatma çalışması

05 Aralık 2017 11:17


Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar Tahir Ün Caddesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalarla mevcut yol daha estetik bir hale getirildi. Mevcut yolda MASKİ tarafından yapılan yağmur suyu hattı döşemesinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından üst yapı çalışması başlatıldı. Son olarak cadde de yapılan aydınlatma çalışmasıyla Tahir Ün daha aydınlık ve güzel bir görünüme kavuştu. Çalışmaların bölge sakinleri tarafından da büyük beğeni kazandığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,” İlçenin nabzının attığı Tahir Ün Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmayla mevcut caddeye prestij kattık. Gecesiyle gündüzüyle ayrı bir güzelliğe kavuşan caddemiz bölge sakinleri tarafından da büyük beğeni topladı. İlçe sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç