Tahir Ün Caddesinde aydınlatma çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar Tahir Ün Caddesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalarla mevcut yol daha estetik bir hale getirildi. Mevcut yolda MASKİ tarafından yapılan yağmur suyu hattı döşemesinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından üst yapı çalışması başlatıldı. Son olarak cadde de yapılan aydınlatma çalışmasıyla Tahir Ün daha aydınlık ve güzel bir görünüme kavuştu. Çalışmaların bölge sakinleri tarafından da büyük beğeni kazandığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,” İlçenin nabzının attığı Tahir Ün Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmayla mevcut caddeye prestij kattık. Gecesiyle gündüzüyle ayrı bir güzelliğe kavuşan caddemiz bölge sakinleri tarafından da büyük beğeni topladı. İlçe sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.