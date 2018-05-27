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27 Mayıs 2018 14:54

Tahta Araba Yarışmasında öğrenciler ter döktü

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen Tahta Araba Yarışlarında öğrenciler, kendi tasarladıkları ahşap araçlarla hız ve tasarım dallarında dereceye girmek için ter döktü.

Tahta Araba Yarışmasında öğrenciler ter döktü

27 Mayıs 2018 14:54


Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Neval Yaralı Milli Egemenlik Ortaokulu tarafından Tahta Araba Yarışları düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışlarda öğrenciler kendi tasarladıkları araçlarla hız ve tasarım dallarında yarıştı. Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda hız dalında Kemal Türkcan 1., Sercan Çilkuş 2., Emre Şeker 3. oldu. Tasarım dalında ise Emre Şeker Neval ödül almaya hak kazandı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Bilen Kukul’un öncülüğünde hazırlanan yarışmayla ilgili konuşan Okul müdürü Bilal Çankaya, geçen yıl sadece kendi okullarında düzenlenen yarışmayı bu yıl Saruhanlı ilçesindeki bütün öğrencilere açtıklarını söyledi.




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