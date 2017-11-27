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27 Kasım 2017 15:27

Taksiti yeni biten 10 bin TL değerindeki motosikleti çalındı

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Baklacı Mahallesinde henüz kimliği tespit edilemeyen hırsız veya hırsızlar bir evin bahçesinde park halinde bulunan 10 bin lira değerindeki ve taksitleri yeni biten motosikleti, kilidini kırarak çaldı.

Taksiti yeni biten 10 bin TL değerindeki motosikleti çalındı

27 Kasım 2017 15:27

Son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığı mahalledeki vatandaşlar ise her an tedirginlik içinde olduklarını belirtti.


Olay, Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesinde 25 Kasım Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Kekeç’e ait motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah kalktığında motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Zeki Kekeç durumu Alaşehir İlçe Jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemelerini tamamlarken hırsız veya hırsızları bulabilmek için çalışma başlattı.



"Mahallede hırsızlık olayları arttı"


Motosikletinin taksitlerini yeni bitirdiğini belirten Kekeç, "Mahallemizde sürekli hırsızlık olayları oluyor. Son olarak da bizim başımıza geldi. Bahçemizin demir kapısı kapalıydı. Gece demir kapıyı açarak evimizin bahçesine girip motosikletimin kilidini kırıp alıp götürmüşler. Sabah kalktığımızda motosikletimin yerinde olmadığını gördüm. Yaşadığımız bu olay sonrası ailece her an tedirginlik içerisindeyiz. Bizimle birlikte mahalle halkı da tedirgin. Komşularımız, bizim başımıza gelen olayın bir gün başlarına gelebileceği korkusuyla yaşıyor" dedi.


Bu arada Baklacı Mahallesinde yaşanan son 7 hırsızlık olayında para, ziynet eşyası, motosiklet, sigara ve gıda maddelerinin çalındığı öğrenildi.




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