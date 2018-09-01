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01 Eylül 2018 23:12

Tamer Tuna: "Alternatif konusunda sıkıntı yaşıyoruz"

Akhisarspor’la oynadıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Takımımızın önemli özelliğini 70.

Tamer Tuna:

01 Eylül 2018 23:12

dakikaya kadar gösterdik. Bunu maçın geneline yaymalıyız. Alternatif konusunda sıkıntı yaşıyoruz. İki takımın da kazanabileceği bir maçtı" dedi.


Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Spor Toto Süper Lig’de 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Akhisarspor deplasmanı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Golü kalelerinde görene kadar iyi oynadıklarını söyleyen Tuna, "İkinci yarının başında gol yediğimiz dakikaya kadar iyi oynadık. Golü yedikten sona özellikle Akhisar’ın orta sahada üstünlüğü vardı. Takımımızın önemli özelliğini 70. dakikaya kadar gösterdik. Bunu maçın geneline yaymalıyız. Alternatif konusunda sıkıntı yaşıyoruz. İki takımın da kazanabileceği bir maçtı" dedi.




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