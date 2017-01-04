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04 Ocak 2017 09:44

Tamir masrafları belediyenin kasasında kaldı

Tamir masrafları belediyenin kasasında kaldı

04 Ocak 2017 09:44

Manisa’nın en hızla büyüyen ve gelişen ilçelerinden biri olan Alaşehir’de belediye tarafından yaklaşık 1 yıl önce oluşturulan 5 dönümlük şantiyede her gün onlarca aracın bakım ve onarımı yapılırken, daha önce dışarıya ödenen tamirat masrafları da belediyenin kasasında kalıyor.
Alaşehir Belediyesi’nin Baklacı Mahallesinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Bakım Onarım Bölümü’nde tüm işlemler belediye işçileri tarafından yapılıyor. Adeta küçük bir sanayi sitesini andıran Bakım Onarım Bölümü’nde, konusunda uzman kalifiye ustalar her gün onlarca iş makinesi ve binek araçtan oluşan araç filosunun hafif, orta ve ağır bakımlarını yaparak hizmete hazır hale getiriyor.
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, “Mülkiyeti Belediyemize ait Baklacı Mahallesindeki Araç Bakım ve Onarım Ünitesinin çalışmalarıyla kullanmakta olduğumuz araçların tamirat masrafları kasamıza kalıyor. Dış alışverişler sadece parça malzeme tedariki niteliği taşımakta. Kendi bünyemizde oluşturduğumuz bakım ve onarım şantiyemizde şefliğimizin vasıflı işçilerince tamiratlara para ödemesi yapılmıyor” dedi.



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