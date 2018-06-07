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07 Haziran 2018 18:27

Tanrıverdi’nin annesi toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski 22-23-24.

Tanrıverdi’nin annesi toprağa verildi

07 Haziran 2018 18:27

dönem AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin annesi Hacı Müşerref Tanrıverdi toprağa verildi.


AK Parti 22-23-24. dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin annesi Hacı Müşerref Tanrıverdi tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Hacı Müşerref Tanrıverdi için memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kula Kurşunlu Camisinde ikindi namazını müteakip düzenlenen cenaze töreni sonrasında Tanrıverdi toprağa verildi.


Cenaze Namazını İlçe Müftüsü Kamil Kırkız’ın kıldırdığı törene Manisa Valisi Hakan Güvençer, Kula Kaymakamı Osman Güven, Eski Bilim ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Hak-İş Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Koç, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, eski milletvekilleri, partilerin milletvekili adayları, çevre ilçelerin belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve yönetimleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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