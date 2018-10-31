Tarih yazan Manisalı şampiyonlar buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, cimnastik, judo ve okçuluk branşlarında milli takımlarda tarih yazarak dünya çapında büyük başarılara imza atan şampiyon sporcular Ayşe Begüm Onbaşı, Mert Şişmanlar, Niyazi Gökçen ve Caner Türkkan'la bir araya geldi. Başkan Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir'in destan yazan şampiyonlarını altınla ödüllendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un uluslararası arenada tarih yazan şampiyonlarıyla Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bir araya geldi. Cimnastik dalında Ayşe Begüm Onbaşı, judo dalında Mert Şişmanlar, Niyazi Gökçen ve okçuluk dalında Caner Türkkan'ı, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde konuk eden kulüp başkanı Mevlüt Aktan, şampiyonları altınla ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.

Başkan Aktan: “Olimpiyatlar'da başarı bekliyoruz”

"Böylesine önemli şampiyonlar yetiştirdiğimiz için mutluyuz, gururluyuz" diyen Başkan Aktan, "Sporcularımız, amatör branşlara verdiğimiz destek sonrasında milli takımlarda çok güzel başarılar elde ettiler. Bizleri gerçekten gururlandırıyorlar. Bugünde en güzel hediyeyi, madalyalarını getirdiler. Amatör branşlara destek vermeye devam edeceğiz. Zaten başkanımız Cengiz Ergün'ün de talimatı bu şekilde. Sporcularımızın başarılı olması için elimizden ne geliyorsa yapacağız, yapıyoruz da zaten. Ben kendilerine bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum. Hem kulübümüz adına hem de milli takım adına yarışmaya devam edecekler. Artık kendilerini Olimpiyatlar'da görmek istiyoruz. İnşallah sporcularımız Olimpiyatlar'da da madalya kazanırlar. Bizi ve ülkemizi daha iyi bir şekilde temsil ederler” diye konuştu.

“Tesis olmadan böyle şampiyonların yetişmesi çok zor”

Tesis olmadan şampiyon sporcuların yetişmesinin zor olduğunu ifade eden Başkan Mevlüt Aktan, “Bu işin en önemli kısmı alt yapı. Tesis olmadan bu sporcuların yetişmesi çok zor. Bu konuda bazı eksiklerimiz vardı. Bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Sağ olsun Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor. Bizde kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Tabi ondan sonra iyi eğitmenler, öğretmenler gerekiyor. Bununla ilgili eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Yatırım yapmadan hiçbir şey elde edilmiyor. Bunun çok farkına vardık biz. Mümkün olduğunca yatırımımızı yapıp işte böyle çok değerli sporcu kardeşlerimizi hem kulübümüze hem de ülkemize kazandırmış oluyoruz. Bundan da çok gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Sporcularımız şu anda milli formalarla yanımızdalar. Bundan daha gurur verici bir şey olamaz” dedi.

Şampiyonlardan Başkan Aktan'a teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli takımlarda tarih yazan altın çocukları Ayşe Begüm Onbaşı, Mert Şişmanlar, Niyazi Gökçen ve Caner Türkkan'da kendilerini Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde ağırlayan Başkan Mevlüt Aktan'a teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyonları bundan sonrada katılacakları yarışmalarda ülkemizin, Manisa'nın ve kulübün adını en iyi şekilde duyurmaya devam edeceklerini dile getirdiler.

Şampiyonların başarıları

Ayşe Begüm Onbaşı: Tunus'ta düzenlenen 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda aerobik cimnastik dalında dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Mert Şişmanlar: Bulgaristan'da katıldığı Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Avrupa 2'ncisi olarak gümüş, Bahama Adaları'nda düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda ise dünya 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Niyazi Gökçen: Bosna Hersek'in Bihaç şehrinde düzenlenen Ümitler Judo Balkan Şampiyonası'nda 66 kilogramda altın madalya kazanarak Balkan şampiyonu oldu.

Caner Türkkan: Yunanistan'da düzenlenen Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası'nda Makaralı Yay Genç Erkek Takımı'yla Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.