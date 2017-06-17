Tarih yeniden canlandı

İnşaat çalışmaları tamamlanan tarihi yapıda sırada peyzaj uygulamasının olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Harabeden Manisa’ya değer katan bir esere dönüşen bu binanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir’de yıkılmaya yüz tutmuş ve harabe görünümdeki Bakkal Şükrü Evi’ne can verdi. Büyük bir özenle gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında inşaat çalışmalarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapının tüm ihtişamını da ortaya çıkardı. Manisa’nın tarihi dokusunu gelecek kuşaklara taşımak istediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Cumhuriyet Dönemi mimari eserlerinden olan yapının özenle restorasyon çalışmasını gerçekleştirdik. Geçici kabul aşamasında olan yapıda sırada peyzaj uygulamamız var” dedi.

Değerlerimize sahip çıkıyoruz

Belediyelerin hizmet alanının alt ve üst yapı çalışmaları ile sınırlı olmadığının altını çizen Başkan Ergün, “Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde kültürel ve tarihi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Harabe görünümde olan tarihi yapılarımızda aslına uygun şekilde restorasyon çalışması gerçekleştirerek, gelecek nesillere aktarıyoruz” şeklinde konuştu.