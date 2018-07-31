Şehzadeler Belediyesi tarafından Çocuk Kültür Sanat Merkezi olarak Şehzadeler’e kazandırılacak olan Erler Caddesindeki tarihi binada ilk etap bina içi temizleme, duvar ve zemin raspalaması ile çevre temizleme işlemleri tamamlanarak, tarihi binanın ana hatları ortaya çıkarıldı. Yapılan ilk çalışmaların İzmir 2’nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun onayını aldığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Geçtiğimiz hafta itibarı ile bu tarihi binada restorasyon çalışması yapan ekiplerimiz, ilk etap çalışması olarak binanın içerisinde ki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için titiz bir çalışma yürüttüler. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Zemin ve duvar raspalama işlemlerini yaparak tarihi binanın özgün görüntüsünü ortaya çıkardılar. Bu çalışma esnasında da bu alandan 15 kamyon dolusu moloz çıkarıldı. Ayrıca bakımsızlık nedeni ile bina içerisinde kendiliğinden biten ve halk arasında kokar ağaç olarak bilinen 13 kokar ağaçta buradan temizlendi. Tüm bu çalışmaların ardından mevcut durum ortaya çıktı. Yapının zemini ortaya çıktı. Projelerde gerekli tadilatları yaparak son şekliyle yapılan çalışmaların görüntüleriyle Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kuruluna dosyamızı gönderdik ve tüm onayları aldık. Bu alınan son onayı ardından ekiplerimiz yapacakları hızlı bir çalışma ile binayı projesine uygun bir şekilde yeniden inşaa edecek. Zaten şuan çekilen fotoğraflardan da binanın kalan kısmı net bir şekilde görülebiliyor. Tarihi binada ki oda kısımları zemin kat ve birinci kat tüm bölmeleriyle net bir şekilde ortaya çıktı. İnşallah zemin ve çevre düzenlemeleri, duvar inşaası ve bina içerisinde ki gerekli tüm düzenlemeleri önümüzde ki Şubat ayına kadar tamamlayıp bu Tarihi yapıyı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi olarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.