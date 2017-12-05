Tarihi Kentler Birliği’nden Manisa Büyükşehir’e ödül

Aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği üyesi olan Manisa Büyükşehir Belediyesi 143 projenin katıldığı yarışmadan başarı ödülü aldı.

Manisa tarihi yapıların önünün açılması için çalışmalar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulucami ve çevresinin gün yüzüne çıkması için yaptığı restorasyon projesi Tarihi

Kentler Birliği tarafından takdirle karşılandı. Tarihi Kentler Birliğinin her yıl düzenlediği ve bu yıl 143 projenin katıldığı proje ve uygulama yarışmasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulucami Restorasyonu projesi ile başarı ödülüne layık görüldü. Başarı plaketini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e iletti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, “2010 yılından bu yana Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokoller ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünün başlattığı restorasyon çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi devam ettirmiş ve bu konuda Manisa’da ki belli başlı tarihi eserlerimizi Darphane, Gülgün Hatun Hamamı ve tarihi çeşmelerimizin restorasyonlarını yaparak tamamlamıştır. Saruhan Beyliği eseri olan Tarihi Ulu Cami’mizin restorasyonu ile ilgili olarak da Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokole göre restorasyon projelerini zaman alan titiz bir çalışma ile yapıp İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na onaylattık. Bu proje çalışmaları devam ederken Ulucami’nin daha iyi görülebilmesi Spil Dağı siluetine yakışır bir hale getirilmesi için etrafındaki gecekondu ve evlerin kamulaştırmasına 22 milyon TL bedel ödenerek etrafı açılmıştır. Kamulaştırma çalışmaları halen devam ediyor” dedi.

Ayrıca Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, “Uygulama projeleri biten restorasyon uygulamasını ihale etme aşamasındayken Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokol bozularak Vakıflar Bölge Müdürlüğü bizim hazırladığımız tasdikli projeye göre restorasyon uygulamasını üstlendi” dedi.