Tarihi Kula evleri restore ediliyor

Manisa’nın Kula ilçesinde bulunan tarihi Ehsanlar Evi, Ali Dedeler Evi, Dr. Aris Evi, Kaçıklar Evi, Beyler Evi ve Eski Hastane; Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle turizme kazandırılıyor. Beyler Evi ve Eski Hastane’de restorasyon çalışmaları tamamlandı ve ziyaretçilere kapıları açıldı. Diğer evlerde ise çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil de ilçe ziyaretinde, evleri ziyaret etti. Kula’daki tarihi yapıların geleceğe taşınması adına bu çalışmaların yapıldığını belirten Açıkdil, Kula’nın gezi rotasında ziyaret edilmesi gereken önemli noktalardan biri olduğunu söyledi. Kula’daki bu mirasın geleceğe taşınması için aslına uygun olarak yapılan restorasyonun değer taşıdığını belirten Açıkdil, 2018 yılı içerisinde tüm bu evleri kullanıma açmayı hedeflediklerini söyledi.