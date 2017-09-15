Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 13:57

Tarihi Kula evleri restore ediliyor

Manisa’nın Kula ilçesinde ortalama 150 ila 200 yıllık geçmişe sahip Tarihi Kula Evleri’ni turizme kazandırmak için kolları sıvayan Manisa Büyükşehir Belediyesi 6 evi restore edecek.

Tarihi Kula evleri restore ediliyor

15 Eylül 2017 13:57


Manisa’nın Kula ilçesinde bulunan tarihi Ehsanlar Evi, Ali Dedeler Evi, Dr. Aris Evi, Kaçıklar Evi, Beyler Evi ve Eski Hastane; Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle turizme kazandırılıyor. Beyler Evi ve Eski Hastane’de restorasyon çalışmaları tamamlandı ve ziyaretçilere kapıları açıldı. Diğer evlerde ise çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil de ilçe ziyaretinde, evleri ziyaret etti. Kula’daki tarihi yapıların geleceğe taşınması adına bu çalışmaların yapıldığını belirten Açıkdil, Kula’nın gezi rotasında ziyaret edilmesi gereken önemli noktalardan biri olduğunu söyledi. Kula’daki bu mirasın geleceğe taşınması için aslına uygun olarak yapılan restorasyonun değer taşıdığını belirten Açıkdil, 2018 yılı içerisinde tüm bu evleri kullanıma açmayı hedeflediklerini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç