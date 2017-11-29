Tarihi Kurşunlu Han özüne dönüyor

Şehzadeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğün’den restorasyon karşılığı kiralanan tarihi Kurşunlu Hanın kubbelerinin kurşun kaplamaları tamamlandı. Tarihi Kurşunlu Hanın restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Şehzadeler’ in kültürel ve sosyal etkinliklerinin merkezi haline geleceğini ifade eden Şehzedeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Geçmişte FETÖ’nün elinde bulunana ve mezbele bir biçimde olan Tarihi Kurşunlu Hanı aslına uygun bir şekilde restore ederek yeniden halkımızın hizmetine sunacağız. Bu bağlamda başlatmış olduğumuz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak geçmişte yapılan yanlış restorasyon çalışmaları ile tarihi kimliğinden uzaklaşmış olan Tarihi Kurşunlu Han’ da çalışma yapan ekiplerimiz, yapıyı orijinal görünümüne kavuşturacaklar. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla restorasyon çalışmalarının yüzde ellisinden fazlasının tamamlandığı Tarihi Kurşunlu Han’ da, çatı kubbe alanı kurşunlarını deşeme işlemleri tamamlandı. Ahşap çatı kısmı kurşunları döşenme işlemi ve çatı kısmı bacalar yeniden örülüyor. Zemin kat ve 1. kat duvara sıvaları devam ediyor. Zemin kat ve 1. kat duvar ve kubbelerin de yapısal çatlakların bulunduğu alanlarda güçlendirme ve dikişler yapılarak gerekli yapısal müdahaleler yapılmış ve tamir edilmiştir. Bu çatlaklar sıva enjeksiyon yöntemi ile dolduruldu. Tarihi yapının dokusuna zarar verilmeden elektrik alt yapıları tamamlanmıştır. Geçmişte yapılan hatalı restorasyon işlemleri nedeni ile dış ve iç cephelerde yapılan sıvaların sökümü de devam ediyor. İnşallah bir aksaklık olmaması durumunda önümüzdeki yılın ikinci yarısında Tarihi Kurşunlu Han’ da ki tüm çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.