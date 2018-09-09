Tarihi Kurşunlu Han’da çalışmalarda sona gelindi

Şehzadeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Manisa’nın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarında kullanılmak üzere restorasyon çalışması başlatılan tarihi Kurşunlu Han hizmete girmeye hazırlanıyor. AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, restorasyon çalışmaları yapılan tarihi Kurşunlu Han’da incelemelerde bulunarak, çalışmalardaki sonra durum hakkında ilgili bilgi aldı. İnceleme gezisinde Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir de hazır bulundu. Restorasyon çalışmalarını Ekim ayı içinde tamamlayıp Kurşunlu Han’ı halkın hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Burasını Vakıflar Genel Müdürlüğünden restorasyon karşılığı kiraladık. Burayı yıllar boyu mesken edinmiş olan FETÖ’nün yandaşlarını buradan çıkarttık. 15 Temmuz öncesinde belki de ilk defa FETÖ yandaşlarını bir yerden çıkaran bir kurum olduk. Ardından restorasyon projelerimizi hazırladık ve ihalemizi gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışma ile Kurşunlu Han’ı aslına uygun bir hale getiriyoruz. İsmini almış olduğu kurşun kaplamalarını orijinal kurşun kaplamalar yaparak, çatının tamamında kullandık. Duvarların güçlendirilmesi ve aslına uygun hale getirilmesi çalışmalarımızda artık sona doğru gelmiş durumdayız. Nasip olursa inşallah buradaki çalışmaların tamamını Ekim ayı içerisinde tamamlayıp, dış kısımda bulunan dükkanları kiraya verip iç kısmını da kültürel ve sanatsal etkinlikler yapacağız. Kadınlara, gençlere ve tüm vatandaşlarımıza yönelik meslek edindirme kursları ve el sanatları çalışmaları yapılacak. Hanın orta boşluk kısmında da kültür ve sanat faaliyetleri, mesnevi okumaları, söyleşiler ve kitap fuarları gibi etkinlikler için kullanılacak, bu tür akla gelebilen her türlü etkinlik için Kurşunlu Han kapılarını sonuna kadar halkımıza açacak” dedi.

Tarihi Kurşunlu Han’ın hizmete açıldıktan sonra Manisa’nın kültürel alanda büyük bir eksikliğini tamamlayacağının ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ise “Manisa’mızın günümüze taşınmış olan en güzel tarihi eserlerinden biri olan Kurşunlu Han’da bu gün değeri belediye başkanımız ile birlikte incelemelerde bulunduk. Yapılan çalışmalar ile ilgili hem başkanımızdan hem de teknik personellerden gerekli bilgiler aldık. Tarihi Kurşunlu Han’ın Manisa halkının hizmetine en kısa sürede sunulması için verilen gayret ve emeklere şahit olduk. Belediyemizin büyük gayretleri ile en kısa sürede ve tüm Manisa halkının kullanabileceği şekilde bu güzel tarihi eserin hazırlanması nedeni ile başta değerli belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarılı çalışmalarının devamını diliyor ve gereken her hizmette yanlarında olduğumu belirtmek istiyorum. Ecdadımıza yüz yıllar boyunca hizmet vermiş olan bu güzel eser, bundan sonra da halkımıza en iyi şekilde hizmet verecek. Bu güzel eser şehrimizde ihtiyaç duyulan bir alanda büyük bir boşluğu doldurmuş olacak” dedi.