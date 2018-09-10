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Tarihi mezarlığa büyük vefasızlık

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Adakale Mahallesi’nde bulunan ve Pomaklara ait olduğu iddia edilen tarihi mezarlık bakımsızlıktan dolayı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Adakale Mahallesi'nde bulunan ve Pomaklara ait olduğu iddia edilen tarihi mezarlık bakımsızlıktan dolayı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.


Şehzadeler ilçesine bağlı Adakale Mahallesi'nde bulunan, tarihi 19. yüzyıla dayanan ve Pomaklara ait olduğu öne sürülen tarihi mezarlık bakımsızlıktan dolayı her geçen gün yok oluyor. Bir insan boyunda olan mezar taşlarının büyük çoğunluğunun kırık dökük olduğu, mezarların yabani otların içinde kaybolduğu gözlenen mezarlıkta, atılan çöpler dikkat çekiyor. Mahalle sakinlerinden 88 yaşındaki Mustafa Çoşgül, çocukluğunun geçtiği mahallenin mezarlığına son 80 yıldır kimsenin defnedilmediğini söyledi. Çoşgül, “Burası eskiden beridir mezarlık. Bu mahallede sırf Pomaklar yaşardı. Babamlarda burayı Pomaklardan aldı. O zamanlar buraları boş arsa olarak bulmuşlar ve ölülerini buralara gömmüşler. Son 80 senedir buraya kimse gömülmedi. O zamandan beridir böyle atıl vaziyette duruyor. Bakılsa iyi olur ama şimdiye kadar bakmadılar. Adi herifler bizim mezar taşlarını Avrupa'da satıyorlarmış. Öyle duydum. Çocukluğumdan biliyorum. Eskiden mezar taşları bir insan boyu kadardı. Şimdi ufaldılar” diye konuştu.

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