Tarihi mezarlığa Manisa Büyükşehir sahip çıkacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Şehzadeler ilçesi Adakale Mahallesi'ndeki mezarlığa yönelik yaptığı açıklamada, mezarlığın “Manisa ili Ulucami ve Niobe Çevresi Tescilli Anıtsal Yapılar Koruma Alanında” yer aldığını belirterek, “Söz konusu mezarlık İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 9 Haziran 2017 tarih ve 8305 sayılı kararı ile metruk mezarlık olarak tescil edilmiştir. Mezarlıkta yapacağımız kapsamlı çalışma için Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun izni gerekiyor” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır, kötü durumda olduğu basında gündeme gelen Şehzadeler ilçesi Adakale Mahallesi'ndeki Pomaklara ait olduğu öne sürülen mezarlık ile ilgili bilgi verdi. Söz konusu mezarlığın “Manisa ili Ulucami ve Niobe Çevresi Tescilli Anıtsal Yapılar Koruma Alanı'nda” olduğunu belirten Çakır, “Manisa ili Şehzadeler ilçesi Adakale Mahallesi Köşk yokuşu mevkiisinde tapunun 75 ada 11 nolu parselinde bulunan 1408 metrekare yüz ölçümüne sahip Manisa Büyükşehir Belediyesi adına metruk mezarlık vasıflı taşınmaz “Manisa ili Ulucami ve Niobe çevresi tescilli anıtsal yapılar koruma alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 9 Haziran 2017 tarih ve 8305 sayılı kararı ile metruk mezarlık olarak tescil edilmiş olup alanda 10 Temmuz 2018 tarihinde ot biçim ve ilaçlama işlemi Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yapılmıştır” diye konuştu.

“Koruma kurulu onayı ile çalışma yapılacak”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır, “Taşınmazın bulunduğu alan ile ilgili büyükşehir belediyemiz tarafından Manisa ili Ulucami ve çevresi tescilli yapılar koruma alanında kalan alanların kentsel tasarım projelerinin, çevre düzenleme peyzaj mimari uygulama projesi hazırlanmış, İzmir 2 numaralı Kültür Varlıklar Koruma Bölge Kurulu tarafından 24.11.2017 tarih 9103 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Projenin hayata geçirilmesi kapsamında metruk vasıflı tescilli mezarlığın düzenlenmesi diğer düzenlemelerle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır” dedi.

“İl genelinde 2010 adet mezarlığı temizledik”

İl genelinde 2010 adet mezarlıkta temizlik, bakım onarım, duvar yapımı ve onarımı yaptıklarını belirten Çakır, “2010 adet mezarlıkta temizlik, bakım onarım ve duvar yapım onarım çalışmaları yaptık, Yapmaya da devam ediyoruz. Bu mezarlıklar çalışmalar yapılmadan önce yabani bitki ve otlardan, böcekten, yılandan geçilmiyordu. Mezarlıklara zarar veren ağaçlarda yapılan budama çalışmalarının yanı sıra üzeri kapanma tehlikesi olan birçok mezar bu süreçte temizlenerek görünür hale getirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak mezarlıklarımızın çevre duvarlarını da yapıyoruz. İl genelinde 12 bin metre duvar yaptık. Çalışmalarımız halen devam ediyor” dedi.