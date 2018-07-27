Tarihi Zafer Okulu atıl durumdan kurtarılacak

Yangın sonrası restorasyonu yüklenici firmalar tarafından bir türlü tamamlanamayan tarihi okul, yapılacak restorasyon sonrası atıl durumdan kurtarılarak yeniden eğitim yuvası haline getirilecek.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kula’ya gelen Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, eski AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, ilçe milli eğitim şube müdürleri Hüseyin İzci ve İbrahim Özel ile birlikte, 25 sene önce çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ve o günden sonra restorasyon yapılması için girişimlerde bulunulan ancak ihaleyi alan firmaların işi yarıda bırakmasından dolayı restorasyonu tamamlanamayan tarihi Zafer Okulu’nda incelemelerde bulundular. Yapımı 1840’lı yıllara dayanan okulun restorasyonu için beşinci kez ihaleye çıkılacağı bildirildi. Okulda incelemelerde bulunan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Zafer Okulu’nun yeniden Kula’ya kazandırılması amacıyla çalışmaları başlattıklarını dile getirerek, "Kula’da 1990’lı yılların başına kadar binlerce Kulalının eğitim gördüğü tarihi okulumuz, yaklaşık 25 sene önce çıkan bir yangın sonucu kullanılamaz hale gelmişti. Tarihi yapısı ile Kula’ya gelen turistlerin ilgisini çeken okulumuzun uzun yıllardır restorasyon çalışmaları bir türlü sonlanamadı. Geçmiş dönemlerde hizmet veren Manisa İl Özel İdaresi tarafından birçok kez ihaleye çıkarılan okul, ihaleyi alan firmaların restorasyonu tamamlamadan bırakıp gitmelerinden dolayı hala daha okulumuz kullanılamaz vaziyette. Bu durum bizleri derinden üzüyor. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, okulumuzun restorasyon çalışmaları yapılması için çalışmalarımız başlattık. İnşallah en kısa sürede tarihi okulumuzun restorasyonu tamamlanarak yeniden Kulalı vatandaşlarımızın hizmetine girecek. Tarihi yapısı ile Kula’ya gelen turistlerin ilgi odağı olacak olan okulda, yeniden Kula halkımız eğitim ve öğretimlerine devam edecek” dedi.

İktidar partisi olarak eğitim ve öğretime verdikleri öneme değinen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise uzun yıllardır atıl durumda olan tarihi zafer okulunun Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak yapacakları çalışmaların sonucunda yeniden hizmete gireceğini ifade etti. Geçmiş dönemlerde restorasyon çalışmaları için birçok kez ihaleye çıkan, fakat ihaleyi alan firmaların restorasyon çalışmasını tamamlamadan bıraktıklarını, bazı firmaların da ihale sürecini uzatarak restorasyon çalışmalarına engel olduğunu kaydeden Başkan Palabıyık, “İktidar partisi olarak eğitim ve öğretime verdiğimiz önem, yaptığımız hizmetlerden görünüyor. AK Parti olarak Kula’ya da birbirinden güzel okullar kazandırarak eğitim ve öğretimin gelişmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 25 sene önce elim bir yangın sonucu kullanılamaz hale gelen tarihi Zafer okulumuzun yeniden hizmete girmesi için de Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışmalara başladık. Beşinci kez ihaleye çıkacak olan okulun restorasyonu, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açarak, Kulalı vatandaşlarımıza çeşitli konularda eğitim ve öğretim verecek” dedi.