Tarım arazileri Türkiye’de azaldı Manisa’da arttı

ili olurken, Ege Bölgesinde ise ilk sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de tarım arazileri bir önceki yıla göre azalırken, Manisa 2017 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artış göstererek 4 milyon 960 bin 831 dekar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, 2016 yılında Türkiye’deki toplam tarım alanı 237 milyon 628 bin 618 dekar iken 2017 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 1,6 azalarak 233 milyon 757 bin 881 dekar oldu. TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2017 yılı geçici verilerine göre Türkiye’deki tarım alanlarının yüzde 66,4’ünü 155 milyon 317 bin 343 dekar ile tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekildiği alanların, yüzde 15,8’ini 36 milyon 974 bin 137 dekar ile nadas alanlarının, yüzde 14,3’ünü 33 milyon 433 bin 816 dekar ile meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanlarının, yüzde 3,4’ünü 7 milyon 982 bin 650 dekar ile sebze bahçeleri alanının ve binde 0,2’sini de 49 bin 935 dekar ile süs bitkileri alanlarının oluşturduğunu bildirdi.

2017 yılı geçici verilerine göre, Türkiye’deki toplam tarım alanı miktarı en yüksek olan 5 il sırasıyla şöyle oluştu:

“Konya 18 milyon 861 bin 560 dekar, Ankara 11 milyon 827 bin 261 dekar, Şanlıurfa 11 milyon 71 bin 164 dekar, Sivas 7 milyon 917 bin 756 dekar ve Yozgat 5 milyon 973 bin 214 dekar”

Toplam tarım alanı miktarı en düşük olan 5 il ise sırasıyla ise şöyle:

“Yalova 116 bin 708 dekar, Artvin 296 bin 921 dekar, Bingöl 300 bin 476 dekar, Ardahan 360 bin 805 dekar ve Bartın 392 bin 259 dekar.”

Ege’de de tarım arazisi azaldı

Ege Bölgesinde 2016 yılında 27 milyon 695 bin 313 dekar olan toplam tarım alanı miktarı 2017 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalış göstererek 27 milyon 584 bin 509 dekar olduğunu dile getiren TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, "Ege Bölgesi illerine bakıldığında toplam tarım alanı en büyük olan il 4 milyon 960 bin 831 dekar ile Manisa olurken, toplam tarım alanı en küçük olan il 2 milyon 73 bin 777 dekar ile Uşak oldu" dedi.

Manisa’da 2016 yılında 4 milyon 926 bin 85 dekar olan toplam tarım alanı miktarının 2017 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artış göstererek 4 milyon 960 bin 831 dekar olduğuna dikkat çeken Akyol, Manisa’nın bu değerle en fazla toplam tarım alanına sahip Türkiye’de 11., Ege Bölgesi illeri arasında ise 1. il konumunda yer aldığını açıkladı.

Akyol ayrıca Ege Bölgesinde Manisa’dan sonra en fazla tarım alanına sahip illerinin sırasıyla Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Muğla ve Uşak illeri olduğunu açıkladı.

2017 yılı geçici verilerine göre Manisa’daki tarım alanlarının yüzde 49,5’ini 2 milyon 455 bin 208 dekar ile tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekildiği alanlar, yüzde 2,3’ünü 113 bin 875 dekar ile nadas alanları, yüzde 6,7’sini 334 bin 663 dekar ile sebze bahçeleri alanları, yüzde 41,4’ünü 2 milyon 56 bin 172 dekar ile meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanları ve binde 0,2’sini 913 dekar ile süs bitkileri alanlarının oluşturduğu öğrenildi.