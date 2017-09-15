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15 Eylül 2017 17:54

Tarım arazisinden geçen kanalizasyon hattının güzergahı değişti

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre’nin Kozaklar Mahallesi’nde tarım arazisinden geçen kanalizasyon hattının güzergahını değiştirerek vatandaşın mağduriyetini giderdi.

Tarım arazisinden geçen kanalizasyon hattının güzergahı değişti

15 Eylül 2017 17:54


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği çalışmalarla altyapı ile ilgili sıkıntılara çözüm buluyor. Yunusemre ilçesine bağlı Kozaklar Mahallesi’nde kanalizasyon hattının tarım arazisi içerisinden geçmesi nedeniyle oluşabilecek mağduriyeti önlemek için çalışma yapıldı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince farklı bir yönden döşenen yeni hatla birlikte, mevcut hattın yenilenmesinin yanında vatandaş arazisinin zarar görmesi de engellendi.


Kozaklar Mahalle Muhtarı Ömer Tekbaş, “Bu kanalizasyon çalışmasının yapılması, bizim için acil ve önemli bir işti. Tarlada ekili mahsul bulunduğu için hatta herhangi bir durum meydana geldiğinde müdahale etmek zorlaşıyordu. Sağolsun MASKİ bu sıkıntımızı çözdü. Genel olarak da MASKİ’nin hizmetlerinden çok memnunuz. Devamını da bekliyoruz. Bir telefonla istediğimiz hizmeti alıyoruz. Bir durum olduğunda çavuşlarımız, ekiplerimiz hemen gelip ilgileniyorlar. Hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Çalışmalardan dolayı Cengiz Başkanımıza mahalle olarak teşekkür ederiz” diye konuştu.




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