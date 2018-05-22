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22 Mayıs 2018 21:22

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

22 Mayıs 2018 21:22


Kaza, Salihli-Gölmarmara yolu Karapınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Gölmarmara yönüne gitmekte olan Feridun Tan yönetimindeki 27 ALC 81 yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce yol kenarındaki tabela çarpıp, daha sonra da devrildi.


Kazada araç sürücü Tan ile birlikte minibüste bulunan Murat Güler(24), Azize Güler(27), Nazlı Tan, Maslum Demir, Vedat Altınten, Semih Karageç(22), Necla Elen(41), Sedef Karageçi (18) ile Gülmekke K.(12), Hasret E.(16) ve Ümmühan S.(15) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından başta Salihli Devlet Hastanesi olmak üzerede ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




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