Tarım işçilerini taşıyan otomobil kaza yaptı: 8 yaralı

Ahmetağa Mahallesi’nden Sarıgöl - Alaşehir karayoluna çıkan ve tarım işçilerini taşıyan Orhan K. (50) yönetimindeki 45 H 3776 plakalı otomobil, tali yoldan anayola çıktığı sırada anayolda seyir halinde olan İbrahim S. (34) yönetimindeki 45 Z 3918 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu 5’i tarım işçisi 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ambulansları ile Sarıgöl ve Alaşehir devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Kazada 45 H 3776 plakalı otomobilin sürücüsü Orhan K. (50) ile araçtaki tarım işçileri Ü.E. (50), A.G. (40), E.E. (41), G.E. (45) ve 45 Z 3918 plakalı araçta yolcu olarak bulunan S.K. (31), E.C. (33) ve F.S. (34) yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.