Tarımın kalbi Manisa'da atacak

Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 1 Kasım'da açılıyor. Tarım sektörünün önemli firmalarının yer alacağı fuarda ayrıca çiftçileri bilgilendirmek amacıyla çeşitli seminerlere de ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 1 Kasım'da açılıyor. Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde SNS Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, 4 Kasım Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak. Fuara 150'yi aşkın firma katılırken, 10'un üzerinde kurum ve kuruluşun da fuarda standı yer alacak.

Fuarda çiftçileri bilgilendirmek amacıyla 3 gün boyunca 6 farklı konuda seminerler düzenlenecek ve bakanlık hibe ve desteklerinden yem seçimine kadar birçok konuda bilgilendirilecek.

Tarım üreticileriyle firmaları buluşturacak fuar başta Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından da destekleniyor. Ayrıca fuara katılan firmalar, KOSGEB desteğinden de yararlanabiliyorlar. Fuarı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar ise şöyle: "Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Şehzadeler Ziraat Odası, Manisa Ticaret Borsası, Manisa Esnaf Odalar Birliği (MESOB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi, Manisa Veteriner Hekimler Odası, Manisa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Manisa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Manisa İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Manisa Süt Birliği, Manisa´yı Mesir´i Tanıtma ve Turizm Derneği."

Bu yıl rekor katılımının beklendiği fuar 4 Kasım Pazar gününe kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Fuarda 2 Kasım Cuma Günü saat 11.00'da 'Yemlerin seçimi ve hayvan besleme, saat 14.00'da Bağcılık ve bağda terbiye sistemleri, 3 Kasım Cumartesi saat 11.00'da Sağlık teknolojileri ve hijyenin süt üzerine etkileri, saat 14.00'da İyi tarım uygulamaları, 4 Kasım Pazar Günü saat 11.00'da Hayvancılıkta ırk ıslahı ve sperma seçiminin önemi ve saat 14.00'da Bakanlık hibe ve destekleri, makine, ekipman ve bireysel sulama destekleri konularında seminerler verilecek.