Tarımsal sulama tesisleri bakım onarımdan geçti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla yapılan ve üreticilerin hizmetine sunulan Gölmarmara Beyler Mahallesi’ndeki tarımsal sulama sondajında motopomp grubu ve elektrik panosunu yenilerek bakım ve onarımını yaptı. Sorunsuz çalışır hale getirilen tarımsal sulama tesisi 30 üreticiye hizmet verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, tesisten 30 üreticinin yararlanacağını ifade ederek, “Tesis 70 dekar arazinin sulanmasına imkan sağlayacak. Yapılan çalışmalar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda tüm hızıyla devam edecek” dedi.