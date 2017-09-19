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19 Eylül 2017 19:20

Tariş kuru üzüm fiyatını açıkladı

Manisa’da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bölgenin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına başlamasının ardından Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği de (TARİŞ) merakla beklenen kuru üzüm alım fiyatlarını açıkladı.

Tariş kuru üzüm fiyatını açıkladı

19 Eylül 2017 19:20


Salihli’de S.S. 18 Nolu Salihli Üzüm Tarım Satış Kooperatifi tarafından 2017 yılı ürünü çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları açıklanırken, bölgenin en önemli ürünü olan kuru üzümde en fazla fiyat 4.59 TL ile 10.5 numara üzüme verildi. Salihli 18 Nolu Üzüm Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Halil Çöygün, ihracat potansiyeli bakımından yüksek bir ürün olan kuru üzümün avans fiyatlarının belirlendiğini söyledi. Çöygün, kuru üzümün kilogram bazında, 7.5 numara üzüme 3.90 TL, 8 numara üzüme 3,95 TL, 8,5 numara ürüne 3,97 TL, 9 numara üzüme 4,08 TL, 9.5 numara ürüne 4,29 TL, 10 numara ürüne 4,49 TL ve 10.5 numara üzüme ise 4.59 TL olarak belirlendiğini söyledi. Bandırmasız çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının ise 4.70 TL olarak açıklandığını belirten Çöygün, sadece bandırmasız üzüm de ortak dışı alım yapılacağını söyledi. Çöygün, açıklanan bu fiyatların brüt fiyatlar olduğunu vurgu yaparak, üreticilere hayırlı olmasını diledi.




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